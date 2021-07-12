— Цели "Зенита" на сезон? Они у нас всегда максимальные: постараемся снова защитить чемпионский титул, поборемся за Кубок России и в Лиге чемпионов, надеюсь, выступим получше. И, конечно, ближайшая цель — взять Суперкубок, — цитирует Кузяева Sport24.
28-летний Кузяев стал игроком "Зенита" летом 2017 года. С тех пор полузащитник сыграл в 119 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 13 голевых передач. Контракт Кузяева истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.
На счету Кузяева также 37 матчей в составе сборной России, два гола и шесть голевых передач.
Встреча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 17 июля. Начало встречи: 19:00 мск.
Кузяев — о целях "Зенита" в новом сезоне: надеюсь, выступим получше в Лиге чемпионов
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.
Фото: ФК "Зенит"
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