Афанасьев - о финансовом положении "Нижнего Новгорода": судьбу "Тамбова" наш клуб не повторит

Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев прокомментировал информацию об обращении к министру спорта РФ Олегу Матыцину с просьбой о помощи в поисках источника финансирования для "Нижнего Новгорода".