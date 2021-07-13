"Нижний Новгород" судьбу "Тамбова" не повторит, конечно. На первое время деньги есть, все пока идет в штатном режиме.
Крайнего срока по поиску инвестора не обозначено, сколько это займет времени, я не знаю", – цитирует Афанасьева "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что у нижегородского клуба возникли проблемы с финансовым обеспечением деятельности команды на сезон-2021/22. Помимо этого, "Нижнему Новгороду" необходимо выплатить игрокам порядка 120 млн рублей за участие в розыгрыше первенства ФНЛ в предыдущем сезоне.
Напомним, в настоящее время нижегородской команде не удалось найти генерального спонсора, в связи с чем и последовало обращение в Министерство спорта РФ.
Афанасьев - о финансовом положении "Нижнего Новгорода": судьбу "Тамбова" наш клуб не повторит
Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев прокомментировал информацию об обращении к министру спорта РФ Олегу Матыцину с просьбой о помощи в поисках источника финансирования для "Нижнего Новгорода".
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