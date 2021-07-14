По данным источника, речь идет об Яке Бийоле, Кристиане Бистровиче и Седрике Гогуа. Отмечается, что у всех троих игроков есть неплохие предложения, устраивающие "армейцев".
При этом существует вероятность, что Бийол, который минувший сезон провел на правах аренды в "Ганновере", все же останется в ЦСКА, однако сменит свою позицию на поле. Тренерский штаб красно-синих наигрывает 22-летнего словенца в центре обороны.
Напомним, Бистрович и Гогуа сезон-2020/21 также провели в арендах в "Касымпаше" и "Роторе" соответственно.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: ЦСКА планирует летом расстаться Бийолом, Бистровичем и Гогуа
Московский ЦСКА в летнее трансферное окно намерен попрощаться с тремя своими иностранными футболистами.
Фото: ПФК ЦСКА
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