"Вместе с пригласительными реализовано около 15 тысяч билетов - это как раз то, что позволяют санитарно-эпидемиологические нормы", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организаторам игры.
Матч за Суперкубок России-2021 между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет сегодня, 17 июля, в Калининграде на одноименном стадионе. Начало игры - в 19:00 мск. Арена вмещает чуть более 35 тысяч зрителей. Максимально допустимая вместимость составляет 70% с учетом социальной дистанции.
"Зенит" и "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок в третий раз подряд. В 2019 году "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 3:2. Матч прошел в Москве на "ВТБ Арене". Через год на "ВЭБ Арене" петербургский клуб победил "Локо" (2:1).
На матче за Суперкубок России ожидается около 15 тысяч зрителей
На матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" будут присутствовать около 15 тысяч зрителей.
Фото: "Балтика"
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