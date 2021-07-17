Матчи Скрыть

Сделать ставку

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2020/21
Енисей
2 - 2
КубаньЗавершен
Томь
1 - 0
БалтикаЗавершен
Нефтехимик
0 - 0
СКА-ХабаровскПерерыв
П1 3X 2.38П2 3.25
Акрон
0 - 0
Волгарь1 тайм
Оренбург
17:00
Металлург ЛпНе начат
КАМАЗ
17:00
ТекстильщикНе начат
Ротор
19:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
Краснодар-2
19:00
АланияНе начат
Торпедо
19:00
Спартак-2Не начат
Факел
19:00
ВелесНе начат

Суперкубок России

Новости
Зенит
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 1.78X 3.8П2 4.7

Кубок Париматч Премьер

Рубин
0 - 0
Сочи1 тайм

На матче за Суперкубок России ожидается около 15 тысяч зрителей

На матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" будут присутствовать около 15 тысяч зрителей.
Фото: "Балтика"
"Вместе с пригласительными реализовано около 15 тысяч билетов - это как раз то, что позволяют санитарно-эпидемиологические нормы", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организаторам игры.

Матч за Суперкубок России-2021 между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет сегодня, 17 июля, в Калининграде на одноименном стадионе. Начало игры - в 19:00 мск. Арена вмещает чуть более 35 тысяч зрителей. Максимально допустимая вместимость составляет 70% с учетом социальной дистанции.

"Зенит" и "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок в третий раз подряд. В 2019 году "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 3:2. Матч прошел в Москве на "ВТБ Арене". Через год на "ВЭБ Арене" петербургский клуб победил "Локо" (2:1).

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Суперкубок России Зенит Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Салихова: контракт Бердыева со "Спартаком" был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Жиркова лежит
Гильерме: я сейчас не нужен в сборной. Сафонов - вратарь на 10-12 лет вперед 1
"Балтика" потерпела выездное поражение от "Томи" 1
Тренер "Зенита": Семак - победитель по духу. Сборная России будет ему интересна в будущем 5
Победитель Суперкубка России получит обновленный трофей (фото)
Источник: "Селтик" договорился с "Рубином" по Старфельту
"Рубин" и "Сочи" огласили стартовые составы на матч предсезонного турнира
Тренер "Зенита" - о лимите: должны играть сильнейшие, а не выходящие из-за гражданства 1
Варела: меня устраивает абсолютно все - амбиции "Динамо", уровень чемпионата, Москва
Вратарь "Байера" Лунев показал, как учит немецкий язык (видео)
"Милан" объявил о переходе Жиру 2
РПЛ показала мяч, которым сыграют в матче за Суперкубок России (фото)
"Ростов" уступил венгерскому "Гонведу" в товарищеском матче
Мигицко: "Зенит" в финале Лиги чемпионов в 2022 году? Почему бы и нет 10
"Динамо" выкупило контракт Гильермо Варелы у "Копенгагена" 4
Бердыев как главный тренер сборной России: плюсы и минусы возможного назначения 12
На матче за Суперкубок России ожидается около 15 тысяч зрителей 1
Салихова: Едвая предлагали "Спартаку" за 10 млн евро 3
Воспитанник ЦСКА Гордюшенко стал игроком "Томи"
"Зенит" сыграет против "Локомотива" в форме лазурного цвета 1
Ловчев: кому-то не нравится футбол Бердыева. Но на игру сборной России при Черчесове было противно смотреть 12
"Амкар" арендовал защитника ЦСКА
Александр Кокорин отправился на сбор с "Фиорентиной" (видео) 4
Источник: Варан близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
Директор датской лиги – о реформе турнира компанией Hypercube: чемпионат стал в разы интереснее, а экономика выросла на 20% 1
Бывший защитник "Уфы" Неделчару стал игроком "Кротоне"
Источник: "Краснодар" близок к подписанию контракта с форвардом "Герты" 4
Осинькин - о реформе РПЛ: футбол должен развиваться на периферии, предложенная система не соответствует нашим реалиям 3
Бридж: я ненавижу Манчини. Моя семья не только болела за Англию, но и за то, чтобы он проиграл 4
Источник: Кейн будет игнорировать тренировки "Тоттенхэма" для осуществления трансфера в "Манчестер Сити" 5
Все новости
-