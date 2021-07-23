Радимов: у Карпина со многими конфликт, ну и что?

Радимов отметил, что на Карпина не повлияет конфликт с Дзюбой. По словам тренера "Зенита-2", Карпин будет вызывать Дзюбу в сборную, если тот будет хорошо играть.
"Конфликт между Карпиным и Дзюбой? При чем здесь это? У Карпина со многими конфликт, ну и что? Все зависит от того, как Дзюба будет относиться к своей работе. Как он будет играть, так он и будет получать время и вызов в состав сборной. На Карпина конфликт вообще никак не повлияет. Думаю, что у него вообще нет обид", - сказал Радимов.
Источник: Газета.Ru
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Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о конфликте между форвардом сборной России Артемом Дзюбой и главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Фото: Getty Images
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