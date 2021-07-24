Причиной ухода Ходырева из стана красно-белых называется истечение контракта специалиста.
Соглашение со "Спартаком" было рассчитано до июня текущего года.
Ходырев находился на занимаемой должности с июля 2019 года и отвечал за коммуникацию клуба с арбитрами и футболистами по специализированным аспектам деятельности.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" решил не продлевать соглашение с начальником команды Станиславом Сухиной, который в прошлом также был арбитром.
Источник: "РБ Спорт".
Арбитр Ходырев покинул "Спартак"
Арбитр Михаил Ходырев, занимавший должность заместителя начальника "Спартака", покинул московскую команду.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!