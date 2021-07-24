Специалист из команды Рангника: "Локомотив" в будущем — это технологии и профессиональный рост

- Что бы я хотел поменять в "Локомотиве"? "Локомотив", который вы увидите в будущем — это технологии и профессиональный рост. "Локомотив" — одна из сильнейших команд в России. Наша задача — сделать "Локомотив" одной из сильнейших команд мира. У нас есть все для этого, - приводит слова специалиста Sport24.
Напомним, сегодня "Локомотив" проведёт матч первого тура РПЛ против тульского "Арсенала". Игра состоится в Москве и начнётся в 20:00 по местному времени. Встречу на "РЖД Арене" будет судить 36-летний арбитр первой категории Игорь Панин.
Прошлый сезон "железнодорожники" завершили на третьей строчке РПЛ, набрав в 30 играх 56 очков при общей разнице мячей 45:35. Также "Локомотив" добился успеха в национальном кубке, команда в финале турнира обыграла самарские "Крылья Советов".
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Директор по развитию игроков, медицине и инновациям "Локомотива" Хорхе Иван Мартинес Рентериа, занявший должность по приглашению руководителя по спорту и развитию "железнодорожников" Ральфа Рангника, обозначил точки роста московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"
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