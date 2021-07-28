"Там все раздули до огромных масштабов. Была обычная ситуация, а преподнесли так, будто я кого-то убил.
Игра с самого начала была напряженной. Плюс мы пропустили в концовке обидный гол. Мы уходили с поля подавленные, в плохом настроении. В подтрибунке была неразбериха. Березуцкий, который Василий, позволил себе высокомерно выразиться в адрес "Арсенала". Я не мог молчать - задевали мою команду. Но драки не было, как это изначально писали в СМИ", - цитирует Григалаву Sport24.
Ранее сообщалось, что после матча 1/4 финала Кубка России "Арсенал" - ЦСКА (1:2) Григалава и Гурам Аджоев накинулись на сотрудников тренерского штаба красно-синих, угрожая им "проломить головы". Позже в Российском футбольном союзе подтвердили факт перепалки после игры.
Григалава защищал цвета тульского "Арсенала" с 2017 года. По окончании минувшего сезона "оружейники" не стали продлевать контракт с 31-летним грузинским футболистом.
"Преподнесли все так, будто я кого-то убил". Григалава - о потасовке после матча с ЦСКА
Бывший защитник тульского "Арсенала" Гиа Григалава прокомментировал ситуацию с конфликтом между ним и тренерами ЦСКА в подтрибунном помещении после кубкового матча с "армейцами".
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
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