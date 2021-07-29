Российская премьер-лига разослала в клубы уведомления о переносе общего собрания на более поздний срок, сообщают СМИ. Ранее оно было запланировано на период с 10 по 20 августа.
По данным источника, новая ориентировочная дата общего собрания - конец августа. Сообщается, что перенос произведен по просьбе ряда клубов, которые хотели бы подробно изучить предлагаемые им на обсуждение проекты реформ формата чемпионата России. Другой вопрос, который планировалось обсудить на собрании - просьбу главного тренера национальной сборной России Валерия Карпина о переносе 6 тура РПЛ в целях подготовки сборной - предлагается решить с помощью онлайн-голосования.
Источник: "РБ-Спорт"
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СМИ: РПЛ перенесла общее собрание клубов на конец августа для изучения проекта реформ формата чемпионата России
РПЛ уведомила клубы о переносе даты общего собрания, новая ориентировочная дата - конец августа.
Фото: РПЛ
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