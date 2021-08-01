— В первом тайме в ворота "Зенита" надо было назначать два пенальти. На 32-й минуте Кержаков не успел сыграть в мяч и попал кулаком по голове Комличенко. Это нарушение правил, следовало назначить 11-метровый. Второй пенальти назначен правильно, — цитирует Федотова "Чемпионат".
Бывший арбитр также считает, что Виталий Мешков правильно назначил пенальти в ворота "Ростова". Напомним, первый тайм в матче "Ростов" — "Зенит" закончился в пользу гостей 1:2.
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Федотов: в первом тайме игры с "Ростовом" в ворота "Зенита" надо было назначать два пенальти
Бывший арбитр Игорь Федотов считает, что Виталий Мешков не поставил пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Ростовом" в первом тайме.
Фото: Getty Images
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