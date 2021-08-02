Бабаев ответил, есть ли карт-бланш у Березуцкого

— У Березуцкого есть карт-бланш? К сожалению, мы были вынуждены действовать в несвойственной нам манере. Нужно набраться терпения и работать, — цитирует Бабаева Sport24.
39-летний Березуцкий возглавил ЦСКА в июле 2021 года. Под руководством специалиста команда провела два официальных матча: в первом ЦСКА обыграл "Уфу" (1:0), а затем проиграл "Локомотиву" (1:2).
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Фото: ПФК ЦСКА
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