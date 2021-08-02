— Думаю, что вряд ли будут трансферы на вход. Есть перебор количественный по игрокам и по легионерам. Магнуссона не стали заявлять, так как ему предстоит длительное восстановление, — цитирует Бабаева Sport24.
Московский ЦСКА в последнем матче Тинькофф Российской Премьер-лиги уступил "Локомотиву" (1:2).
Ранее в СМИ появились слухи, что армейский клуб готовит продажу в "Локомотив" защитника Наира Тикнизяна, который был интересен "железнодорожникам" ещё весной.
Бабаев: вряд ли у ЦСКА будут трансферы на вход
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев озвучил трансферные планы клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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