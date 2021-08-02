— Мне неизвестно о распродаже в "Локомотиве". Слышали только о Крыховяке, но он достаточно возрастной игрок. Миранчук — интересный, хороший игрок, молодой, но теоретически обсуждать нет смысла, — цитирует Бабаева Sport24.
Ранее стало известно, что 31-летний Крыховяк перейдет из "Локомотива" в "Краснодара". Стороны уже договорились о трансфере, но игроку осталось пройти медосмотр.
ЦСКА приписывали интерес к полузащитнику Антону Миранчуку.
Бабаев: вряд ли у ЦСКА будут трансферы на вход
Бабаев высказался о возможном интересе ЦСКА к Миранчуку
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику Антону Миранчуку.
Фото: ПФК ЦСКА
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