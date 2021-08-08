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Фомин рассказал, чувствует ли давление в связи с разговорами о возможном чемпионстве "Динамо"

Хавбек "Динамо" Даниил Фомин высказался о разговорах насчет потенциального чемпионства команды по итогам нынешнего розыгрыша РПЛ.
Фото: "Динамо"
Фомина после победы "Динамо" над ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России (2:1) спросили, ощущает ли он давление в связи с разговорами о потенциальном чемпионстве "бело-голубых".

"Честно, я не слышал таких разговоров. Мы просто радуемся трем победам. Думаю, никакого давления на нас нет. У нас молодая команда, немножко злая и голодная. Все в наших руках. Надо играть и получать удовольствие", - сказал в ответ футболист.

Отметим, что "Динамо", одержав три победы на старте текущего розыгрыша РПЛ, пребывает на третьем месте в турнирной таблице чемпионата с девятью очками в активе.

Источник: Спорт-Экспресс

Дубль Фомина принес "Динамо" волевую победу над ЦСКА

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Теги: Фомин Динамо
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