Фомина после победы "Динамо" над ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России (2:1) спросили, ощущает ли он давление в связи с разговорами о потенциальном чемпионстве "бело-голубых".
"Честно, я не слышал таких разговоров. Мы просто радуемся трем победам. Думаю, никакого давления на нас нет. У нас молодая команда, немножко злая и голодная. Все в наших руках. Надо играть и получать удовольствие", - сказал в ответ футболист.
Отметим, что "Динамо", одержав три победы на старте текущего розыгрыша РПЛ, пребывает на третьем месте в турнирной таблице чемпионата с девятью очками в активе.
Источник: Спорт-Экспресс
Дубль Фомина принес "Динамо" волевую победу над ЦСКА
Фомин рассказал, чувствует ли давление в связи с разговорами о возможном чемпионстве "Динамо"
Хавбек "Динамо" Даниил Фомин высказался о разговорах насчет потенциального чемпионства команды по итогам нынешнего розыгрыша РПЛ.
Фото: "Динамо"
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