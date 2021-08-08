Овечкин, посетивший игру с ЦСКА на "ВТБ Арене", похвалил "Динамо" за проявленный характер в этом матче. Также он отметил роль воспитанников "бело-голубых" в успехах клуба.
"Молодцы, что выиграли. Проигрывали 0:1 и показали характер. "Динамо" славится тем, что ставит в состав воспитанников. Видно, что всегда делается результат за счет своих ребят. Сильнее ли они, чем поколение Смолова и Кокорина? Я простой болельщик, который болеет за "Барселону" и "Динамо". Для нас самое главное — это результат. Приятно видеть, что наши воспитанники играют и показывают результат", - сказал Овечкин.
Отметим, что "Динамо", обыграв ЦСКА, набрало девять очков по итогам трех туров чемпионата России. Команда Сандро Шварца пребывает на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Матч ТВ
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Овечкин - о победе "Динамо" над ЦСКА: приятно видеть, что наши воспитанники играют и показывают результат
Российский хоккеист, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал победу "Динамо" над ЦСКА в матче третьего тура РПЛ (2:1).
Фото: Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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