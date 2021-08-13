"Готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер, Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню", – сказал Лавров на встрече, посвященной чествованию победителей и призёров Олимпиады-2020 в Токио.
Министр иностранных дел также обратил внимание на орган, принимающий окончательные решения относительно проведения Олимпийских игр. Лавров сообщил, что МИД подобными полномочиями не располагает. Министр иностранных дел заявил, что итоговое решение может быть принято в Правительстве РФ.
Отметим, что на данный момент Россия является одним из претендентов на проведение летних Олимпийских игр, который должны будут состояться в 2036 году.
Последний раз летняя олимпиада проходила в Москве в 1980 году. Тогда сборная СССР заняла первое место, уверенно выиграв медальный зачёт. Футбольная команда Союза была близка к золоту олимпиады, однако потерпела досадное поражение в полуфинале турнира от представителей ГДР. В матче за третье место сборная СССР обыграла Югославию.
Источник: РИА Новости.
Сергей Лавров: готовятся заявки нескольких городов на проведение ОИ-2036, среди них Питер и Казань
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Санкт-Петербург и Казань готовы провести летние Олимпийские игры 2036 года.
Фото: инстаграм Сергея Лаврова
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