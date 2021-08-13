Сергей Лавров: готовятся заявки нескольких городов на проведение ОИ-2036, среди них Питер и Казань

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Санкт-Петербург и Казань готовы провести летние Олимпийские игры 2036 года.





Фото: инстаграм Сергея Лаврова