Напомним, ранее СМИ сообщили, что ветераны "Спартака" направили открытое письмо Алекперову с просьбой навести порядок в клубе. В послании ветераны "красно-белых" призывают Алекперова не оставлять все на откуп президента клуба Леонида Федуна.
13 августа появился ответ от еще одной группы ветеранов "Спартака". Под письмом, помимо Дасаева и Ярцева, оставили свои подписи Сергей Родионов, Евгений Сидоров, Вагиз Хидиятулин и Сергей Шавло.
"Кто вам дало право говорить за всех? Почему вы, совершенно не зная жизни команды ветеранов, не участвуя в ней, представляете свое мнение как позицию ветеранов? Нам тоже не нравится публичное выяснение отношений с участием бывших сотрудников и членов совета директоров. Но одно дело, когда все это с радостью раздувают журналисты, и совсем другое - спартаковцы, профессионалы", - приводит текст письма "СЭ".
По словам автором ответного письма, оригинальное письмо выглядит, как раздувание пожара со стороны экс-спартаковцев.
Пост спортивного директора "Спартака" покинул Дмитрий Попов. Заявление об уходе он сделал после поражения москвичей в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:2). Во вторник "красно-белые" вылетели из этого еврокубка, уступив лиссабонцам и в ответном матче со счетом 0:2. Теперь "Спартак" сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
"Кто вам дал право говорить за всех?" Дасаев и Ярцев ответили на письмо ветеранов "Спартака"
Заслуженный мастер спорта СССР Ринат Дасаев и заслуженный тренер России Георгий Ярцев ответили на письмо ветеранов "Спартака".
Фото: Чемпионат
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