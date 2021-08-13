Кафельников отметил, что Соболеву дали чрезмерно большую зарплату, не соответствующую уровню его игры.
"Соболеву дали очень большую зарплату. За то, как он играет, он максимум должен получать 200-250 тысяч евро в год", - сказал Кафельников.
Напомним, накануне "Спартак" официально объявил о продлении контракта с Соболевым. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет. СМИ сообщали, что зарплата футболиста по новому контракту составит два миллиона евро в год.
Источник: Спорт-Экспресс
"Спартак" объявил о продлении контракта с Соболевым
Кафельников: Соболеву дали очень большую зарплату. Он максимум должен получать 200-250 тысяч евро в год
Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился мнением о продлении контракта форварда Александра Соболева с "красно-белыми".
Фото: "Спартак"
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