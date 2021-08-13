Кафельников: Соболеву дали очень большую зарплату. Он максимум должен получать 200-250 тысяч евро в год

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Спартак
17:30
УралНе начат
П1 1.47X 4.6П2 7
Нижний Новгород
17:30
УфаНе начат
П1 3.55X 2.95П2 2.41
Ростов
20:00
ЦСКАНе начат
П1 3.35X 3.4П2 2.23
Ахмат
20:00
ДинамоНе начат
П1 3.05X 3.3П2 2.43

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
0 - 1
ТорпедоЗавершен
Енисей
13:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 1.67X 3.8П2 4.8
КАМАЗ
17:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.73X 3.55П2 4.7
Оренбург
17:00
ВелесНе начат
П1 1.61X 3.75П2 5.6
Краснодар-2
18:00
ВолгарьНе начат
П1 2.5X 3.15П2 2.85
Нефтехимик
18:00
ФакелНе начат
П1 2.7X 3.1П2 2.7
Кубань
19:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.83X 3.6П2 4
Ротор
19:00
БалтикаНе начат
П1 2.55X 3П2 2.9

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
14:30
ЛидсНе начат
П1 1.62X 4.4П2 5.2
Эвертон
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.15X 3.25П2 3.7
Уотфорд
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 3.5X 3.4П2 2.18
Бернли
17:00
БрайтонНе начат
П1 3.2X 3.15П2 2.45
Лестер Сити
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.72X 3.7П2 5.4
Челси
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.37X 4.8П2 10
Норвич Сити
19:30
ЛиверпульНе начат
П1 6.8X 5П2 1.43

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Мальорка
20:30
БетисНе начат
П1 3.15X 3.2П2 2.44
Кадис
20:30
ЛевантеНе начат
П1 2.85X 3.15П2 2.65
Осасуна
23:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.43X 3.1П2 3.25
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат
П1 7X 4.7П2 1.46

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 3.3X 3.75П2 2.14
Вольфсбург
16:30
БохумНе начат
П1 1.52X 4.6П2 6
Унион
16:30
БайерНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.8
Арминия
16:30
ФрайбургНе начат
П1 3.05X 3.1П2 2.55
Штутгарт
16:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.92X 3.85П2 3.85
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.44X 5.4П2 6.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
18:00
НиццаНе начат
П1 1.95X 3.45П2 4.2
ПСЖ
22:00
СтрасбургНе начат
П1 1.25X 6.6П2 11

Кафельников: Соболеву дали очень большую зарплату. Он максимум должен получать 200-250 тысяч евро в год

Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился мнением о продлении контракта форварда Александра Соболева с "красно-белыми".
Фото: "Спартак"
Кафельников отметил, что Соболеву дали чрезмерно большую зарплату, не соответствующую уровню его игры.

"Соболеву дали очень большую зарплату. За то, как он играет, он максимум должен получать 200-250 тысяч евро в год", - сказал Кафельников.

Напомним, накануне "Спартак" официально объявил о продлении контракта с Соболевым. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет. СМИ сообщали, что зарплата футболиста по новому контракту составит два миллиона евро в год.

Источник: Спорт-Экспресс

"Спартак" объявил о продлении контракта с Соболевым

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Теги: Кафельников Соболев Спартак
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