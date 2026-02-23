Президент РПЛ выделил пять зимних трансферов в РПЛ

- Я не могу выделить один трансфер прошедшего окна, выделю, наверное, пять. Безусловно, обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева - это ярко, две команды борются за чемпионство, яркая афиша. Безусловно, трансфер Дмитрия Баринова в ЦСКА. Не расставляю по местам.
Но человек-легенда, в целом хочется сказать, что ЦСКА укрепил состав и свои позиции.
Два трансфера "Зенита" выделяются. Очень понравился на Зимнем кубке Джон Джон, видно, что качественный футболист, думаю, что может стать яркой звездой нашей лиги. Конечно, Джон Дуран, правда, мы его пока не видели. Конечно, событие, что такой футболист приезжает, - приводит слова Алаева ТАСС.
В зимнее трансферное окно ЦСКА и петербургский "Зенит" совершили обмен - в стан красно-синих перешел форвард Лусиано Гонду, а сине-бело-голубым удалось подписать центрального защитника Игоря Дивеева с доплатой в 2 миллиона евро. Также "армейцы" зимой приобрели у московского "Локомотива" полузащитника Дмитрия Баринова за 2 миллиона евро.
Помимо Дивеева команду Сергея Семака также пополнили вингер Джон Джон, перешедший из "РБ Брагантино" за 18 миллионов евро, и Джон Дуран - нападающий был арендован у "Аль-Насра" на полгода.
По итогам 18 сыгранных туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. Вторую строчку занимает петербургский "Зенит" с 39 баллами, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 37 очками в своем активе.