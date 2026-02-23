Президент РПЛ выделил пять зимних трансферов в РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев назвал трансферы, которые выделялись на фоне других этой зимой.

Фото: РПЛ

- Я не могу выделить один трансфер прошедшего окна, выделю, наверное, пять. Безусловно, обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева - это ярко, две команды борются за чемпионство, яркая афиша. Безусловно, трансфер Дмитрия Баринова в ЦСКА. Не расставляю по местам.