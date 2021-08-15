Селюк отметил, что "Локомотив" - один из главных конкурентов "Зенита" в борьбе за титул чемпиона России. При этом агент ожидает, что "Локо" не сможет взять очки в предстоящем матче с петербуржцами.
"Думаю, интересный матч будет. У "Зенита" "Локомотив" - один из основных конкурентов в борьбе за медаль. Тем более мы видим, что в "Локомотиве" идут большие преобразования, он лишился Крыховяка. А "Зенит" не просто не потерял - он приобрел Клаудиньо. Думаю, что "Зенит" победит", - сказал Селюк.
Отметим, что игра четвертого тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит" пройдет сегодня, 15 августа, и начнется в 17.30 мск.
Источник: Матч ТВ
Актер Баринов: если "Локомотив" сумеет сыграть вторым номером в матче с "Зенитом", он чего-нибудь добьется
Селюк: думаю, что "Зенит" победит "Локомотив"
Фото: Epsilon
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