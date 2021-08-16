"Рад за Максименко. Надо попробовать, посмотреть его в деле – будет видно, кто будет играть. Гильерме опытнее? А толку, что у него опыт? Выходит и привозит себе мячи, что в "Локомотиве", что в сборной. При чём тут опыт? Если бы был опытный и хорошо играл – я бы понял, но он не показывает игру, достойную сборной России", — цитирует Дасаева "Чемпионат".
Напомним, Станислав Черчесов принял решение не включать вратаря "Локомотива" в заявку сборной России на матчи чемпионата Европы-2020. Ранее игрок был главным кандидатом на роль основного голкипера национальной команды.
Валерий Карпин, сменивший Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России, включил натурализованного россиянина в заявку. Сообщается, что решение о выборе вратарей национальной команды принималось Виталием Кафановым, отвечающим за эту позицию в сборной.
Помимо Александра Максименко из "Спартака" и Маринато Гильерме из "Локомотива", вызов от Карпина получили Сергей Песьяков из "Ростова" и Юрий Дюпин из "Рубина".
Дасаев: Гильерме опытнее Максименко? Маринато привозит себе мячи и в "Локомотиве", и в сборной
Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев дал оценку вызова в национальную команду вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме.
Фото: инстаграм Маринато Гильерме
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