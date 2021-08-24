Как сообщила в ходе судебного разбирательства с Газизовым представитель "Спартака" Татьяна Завьялова, менеджер получал в московском клубе шесть миллионов рублей в месяц.
"Заработная плата Газизова в "Спартаке" составляла шесть миллионов рублей ежемесячно. При этом последний платеж Газизовым был проведен на сумму 88 миллионов рублей. Маловероятно, что он представлял себе, что его зарплата так сильно выросла. Все его действия говорят о том, что он очень спешил. Кроме того, платежное поручение говорит о том, что общество никогда такое решение не одобряло", - заявила Завьялова на заседании суда.
Напомним, что Газизов занял пост генерального директора "Спартака" летом 2020 года. Уже в декабре он оставил эту должность, после чего вернулся в "Уфу" и стал гендиректором башкирского клуба.
Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Представитель "Спартака" в суде назвала размер зарплаты Газизова во время работы в клубе
Стала известна заработная плата, которую получал Шамиль Газизов в должности генерального директора "Спартака".
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!