Напомним, что осенью 2018 года Федун передал своим детям – дочери Екатерине и сыну Антону – 4,57 миллиона акций компании "Лукойл" и 12,46 миллиона расписок на акции компании. Общая стоимость пакета ценных бумаг на начало июля минувшего года составляла более 1,2 миллиарда долларов. Состояние Екатерины Федун Forbes оценил в 900 миллионов долларов.
На 10-м месте рейтинга пребывает Елена Рыболовлева, бывшая супруга владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева. Они развелись в 2014 году. Ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов.
11-е место в рейтинге занимает Лилия Ротенберг, дочь главы правления ФХР Аркадия Ротенберга. Ее состояние - 550 миллионов долларов.
На 15-м месте списка пребывает Полина Юмашева, бывшая супруга миллиардера Олега Дерипаски, являющаяся главой комитета женского футбола РФС. Ее состояние оценили в 375 миллионов долларов.
20-е место рейтинга занимает Ирина Абрамович - бывшая жена Романа Абрамовича, владеющего "Челси". Состояние Ирины оценивается в 300 миллионов долларов.
Первое место рейтинга - у Татьяны Бакальчук. Состояние основательницы и гендиректора Wildberries оценили в 1,3 миллиарда долларов. Отметим, что Wildberries является спонсором ЦСКА.
Источник: Forbes
Дочь Федуна вошла в первую пятерку богатейших женщин России
Журнал Forbes презентовал рейтинг 25 богатейших женщин России в нынешнем году, на четвертом месте - Екатерина Федун, дочь владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: "Спартак"
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