Напомним, с июня черногорский форвард находится в статусе свободного агента. Последним клубом 27-летнего футболиста был московский "Локомотив".
"В данный момент есть интерес от двух клубов из второй восьмерки, это не самые большие команды. Не стал бы исключать вариант, при котором он останется в России. Все решится в ближайшие дни. Мы получали предложения из разных стран, но не сложилось. Джорджевич хотел иметь серьезные спортивные перспективы", - цитирует Глушевича РБ-Спорт.
За "Локомотив" Джорджевич выступал с 2019 года. В составе "железнодорожников" черногорец провел 5 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей. Прошлый сезон он провел на правах аренды в тульском "Арсенале", в котором сыграл 14 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 2 мяча и сделал 2 голевых передачи.
Также в России Лука Джорджевич защищал цвета петербургского "Зенита". За петербургский клуб он провел 30 матчей, в них 27-летний черногорец забил 3 гола.
Агент Джорджевича: Лукой интересуются два российских клуба из второй восьмерки
Игор Глушевич, агент нападающего Луки Джорджевича, рассказал, где его клиент может продолжить карьеру.
Фото: ФК "Арсенал"
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