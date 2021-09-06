Напомним, ранее стало известно, что Камано из-за государственного переворота в Гвинее не может вылететь из страны и вернуться в Москву.
При этом в посольстве заявили, что игрок не обращался к российским дипломатам за помощью.
"Ни футболист, ни его представители к нам не обращались. В настоящий момент авиасообщение с Конакри приостановлено", - сказали в посольстве.
Источник: Спорт-Экспресс
Нападающий "Локомотива" Камано рассказал о ситуации с вылетом из Гвинеи
Посольство России в Гвинее отреагировало на ситуацию с Камано, не имеющим возможности вернуться в Москву
Российское посольство в Гвинее отреагировало на ситуацию с нападающим "Локомотива" Фрасуа Камано.
Фото: "Коммерсантъ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!