Малком, рискующий пропустить матч Лиги чемпионов с "Челси", отметил, что обеспокоен сложившейся ситуацией.
"Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг игроков из Бразилии, в преддверии старта Лиги чемпионов. Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить", - сказал Малком.
Отметим, что власти Великобритании включили в красный список страны, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. В список попали страны Африки, Азии и Европы, однако больше всего государств - из Южной Америки. Согласно правилам, те, кто прибывают в Великобританию из красных зон, должны обязательно пройти карантин, продолжительность которого составляет 10 дней.
Напомним, ранее полузащитники "Зенита" Малком и Клаудиньо прибыли в расположение сборной Бразилии для подготовки к играм отбора на ЧМ-2022, однако "Зенит" потребовал, чтобы футболисты вернулись в Петербург. В "Зените" посчитали, что позднее возвращение игроков в Россию приведет к тому, что они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Англию на матч с "Челси". Бразильская федерация футбола отпустила Малкома и Клаудиньо, но обратилась к ФИФА с жалобой, сославшись на правила организации.
Источник: Чемпионат
Малком высказался о недопуске игроков из красных зон к матчам Лиги чемпионов в Великобритании
Полузащитник "Зенита" Малком высказался о недопуске игроков, побывавших в красных зонах, к матчам Лиги чемпионов в Великобритании.
Фото: "Зенит"
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