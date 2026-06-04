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Самедов высказался о фаворитах ЧМ-2026: мощнейшая сборная

Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем чемпионате мира.
Фото: Getty Images
Александр Самедов заявил, что на данный момент национальные команды из Европы выделяются.

"Много сильных сборных. Европейский континент сейчас выделяется. Больших симпатий у меня нет. Просто мощнейшая сборная у Франции. Очень сильна Испания. Суперпоколение у португальцев. Я бы выделил их", - сказал Самедов "Матч ТВ".

С 11 июня по 19 июля 2026 года пройдет чемпионат мира, в котором выступят 48 национальных команд. Игры состоятся на полях Канады, Соединенных Штатов и Мексики.

На данный момент сборная Франции находится на первой строчке в рейтинге национальных команд ФИФА, Испания располагается на второй, Португалия - на пятой.

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