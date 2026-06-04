Непомнящий назвал фаворитов ЧМ-2026: будут доминировать

Бывший тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий высказался о предстоящем ЧМ-2026.

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"Как ни странно, но мне кажется, что на чемпионате мира будут доминировать европейские команды. Я бы включил в число фаворитов сборные Испании, Франции и Англии.