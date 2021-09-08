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Орлов прокомментировал решение ФИФА запретить Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит" в ближайших матчах

Телекомментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию о том, что ФИФА запретила полузащитникам "Зенита" Малкому и Клаудиньо играть за клуб в ближайших матчах.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что игроки не смогут выступать за "Зенит" до 14 сентября. Отмечается, что это последствие решения "сине-бело-голубых" не отпускать Малкома и Клаудиньо в расположение сборной Бразилии.

"Плохо, конечно! Но что сделаешь? Плохо и все! Ошибка клуба? Я не в курсе ситуации, у них были свои соображения. Надо разбираться, послушать Медведева", - цитирует Орлова "СЭ".

"Зенит" попросил Конфедерацию футбола Бразилии (CBF) вернуть в клуб с берегов Невы полузащитников Клаудиньо и Малкома. Из-за коронавирусных ограничений в Великобритании эти игроки рискуют пропустить матч Лиги чемпионов против "Челси" в Лондоне. Им нужно пройти десятидневный карантин.

CBF вернула игроков в расположение петербургской команды и направила жалобу на российский клуб в ФИФА.

СМИ: ФИФА запретила футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября

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Теги: Орлов Зенит Малком Клаудиньо
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