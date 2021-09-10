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"Решение за РФС". Песков - о высказывании Путина про лимит на легионеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы государства по вопросу лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: РИА Новости
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России.

Песков в своем комментарии отметил, что решение по вопросу отмены лимита предстоит принять РФС.

"Это высказанное мнение. Решение за РФС", - сказал Песков.

Напомним, что на данный момент в РПЛ клубам разрешено вносить в заявку не более восьми иностранных игроков.

Источник: Спорт-Экспресс

Путин выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России



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Теги: Песков Путин
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