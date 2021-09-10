Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России.
Песков в своем комментарии отметил, что решение по вопросу отмены лимита предстоит принять РФС.
"Это высказанное мнение. Решение за РФС", - сказал Песков.
Напомним, что на данный момент в РПЛ клубам разрешено вносить в заявку не более восьми иностранных игроков.
Источник: Спорт-Экспресс
Путин выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России
"Решение за РФС". Песков - о высказывании Путина про лимит на легионеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы государства по вопросу лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!