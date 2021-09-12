— Cтанет ли меньше давления на Виторию после победы? Со "Спартака" никогда давление не спадает. Это уже традиция. Давление на Виторию будет только расти, — цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".
"Спартак" обыграл "Химки" в матче 7-го тура чемпионата России со счетом 3:1. Голы в составе красно-белых забили Айртон, Промес и Понсе.
15 сентября московская команда сыграет против "Легии", а 20 числа встретится с ЦСКА в чемпионате России.
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Билялетдинов: со "Спартака" никогда давление не спадает. Давление на Виторию будет только расти
Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов считает, что на клуб не спадет давление после победы над "Химками" (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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