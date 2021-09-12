— Рад за нашего новичка (Кофрие) — неплохо дебютировал. Понятно, что времени было немного. Мне понравилось, как парень выглядел в единоборствах.
Много чего пришлось про него прочитать за последнее время, но, мне ка"СЭ"жется, парень перспективный, удачи ему, — цитирует Клейменова "СЭ".
Московский "Спартак" обыграл "Химки" в рамках 7-го тура чемпионата России (3:1). 24-летний бельгийский защитник Кофрие появился на поле на 76 минуте, заменив Георгия Джикию.
Кофрие стал игроком "Спартака" в конце августа, перейдя из "Сент-Трейдена" за 2,5 млн евро. Защитник подписал с красно-белыми четырехлетний контракт.
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Клейменов: понравилось, как Кофрие выглядел в единоборствах
Член совета директоров "Спартака" Кирилл Клейменов прокомментировал дебют защитника Максимилиана Кофрие.
Фото: ФК "Спартак"
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