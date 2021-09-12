Лещенко отметил, что "Динамо" вряд ли будет бороться за высокие места в РПЛ, если продолжит играть так, как в матче с нижегородцами.
"Печальная история, ничего не могу сказать. Ужасно, что Н'Жи не забил пенальти. Ну зачем так бить? Надо бить на силу, в таких случаях вратарь не успевает реагировать на удар. Борьба "Динамо" за высокие места? Не знаю, трудно сказать. Если они будут проигрывать так бездарно, то вряд ли", - сказал Лещенко.
Отметим, что "Динамо", набрав 13 очков, пребывает четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Нижний Новгород" занимает шестое место в таблице (11 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
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Лещенко: если "Динамо" будет так бездарно проигрывать, вряд ли поборется за высокие места
Знаменитый певец, болельщик "Динамо" Лев Лещенко прокомментировал поражение команды от "Нижнего Новгорода" в матче седьмого тура РПЛ (1:2).
Фото: РИА Новости