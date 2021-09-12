Кобелев отметил, что в первом тайме "Динамо" полностью переигрывало соперника и должно было забивать несколько голов.
"Если смотреть по первому тайму, то "Динамо" владело преимуществом, полностью переигрывало "Нижний Новгород" и должно было забивать несколько мячей. Но сработало правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе", и, соответственно, "Нижний" очень сильно прибавил и сумел забить пару мячей", - заявил Кобелев.
Отметим, что "Динамо" после поражения в матче с "Нижним Новгородом" пребывает на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ (13 очков). "Нижний Новгород", набрав 11 очков, занимает шестое место в турнирной таблице.
Источник: Матч ТВ
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Кобелев прокомментировал поражение "Динамо" в матче с "Нижним Новгородом"
Экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал поражение команды от "Нижнего Новгорода" в матче седьмого тура РПЛ (1:2).
Фото: РИА Новости