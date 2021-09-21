"Явно нужно что-то менять. Я бы на месте руководства намного раньше бы начал задумываться о смене главного тренера. Результат сам за себя говорит. Я не понимаю даже, что проповедует этот тренер. Не знаю, что внутри происходит там. Может его увольнять слишком дорого, поэтому все так", - приводит слова Комбарова "РБК-Спорт".
"Спартак" уступил ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги. "Красно-белые" занимают в турнирной таблице чемпионата России 9-е место, имея в активе 10 очков.
"Спартак" проиграл во втором матче кряду. В среду, 15 сентября, москвичи уступили со счетом 0:1 польской "Легии" в стартовом туре группового этапа Лиги Европы, пропустив в самом конце встречи с варшавским клубом.
Защитник Дмитрий Комбаров выступал за "Спартак" с 2010 по 2019 год. В составе "красно-белых" 34-летний футболист провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 результативных передачи. Также Комбаров выступал за московское "Динамо". Последним клубом Дмитрия были самарские "Крылья Советов", за которые он выступал с 2019 по 2021 год.
Д. Комбаров: может, увольнять Виторию слишком дорого, поэтому все так
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о том, почему руководство "красно-белых" не увольняет главного тренера Руя Виторию.
Фото: РПЛ