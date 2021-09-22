По словам Терюшкова, Черевченко из-за болезни не поедет на матч Кубка России с "Саранском". Также чиновник заявил, что тест тренера на коронавирус показал отрицательный результат. У Черевченко обычная простуда, отметил Терюшков.
"Ничего страшного, если он пропустит кубковый матч. Черевченко не поедет в Саранск? Нет, не поедет. <...> Коронавирус? Тест отрицательный. Обычная простуда. Где-то простыл, сейчас и погода холодная", - сказал Терюшков.
Отметим, что матч группового этапа Кубка России "Саранск" - "Химки" пройдет сегодня, 22 сентября, и начнется в 18.00 мск.
Источник: РБ Спорт
Черевченко из-за болезни пропустит кубковый матч "Химок" с "Саранском"
Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о состоянии здоровья главного тренера "Химок" Игоря Черевченко.
Фото: "Химки"