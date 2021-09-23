Агент Уремовича: травма Филипа оказалась несерьезной

Агент Иван Бошняк, представляющий интересы защитника "Рубина" Филипа Уремовича, сообщил, что его клиент избежал серьезной травмы и скоро сможет выйти на поле.

Фото: РПЛ





"Травма Филипа оказалась несерьезной. Поэтому он уже очень скоро сможет сыграть", - приводит слова Бошняка



Защитник Филип Уремович выступает за " Напомним, Уремович получил повреждение в первом тайме матча 8-го тура РПЛ против " Зенита " (1:3)."Травма Филипа оказалась несерьезной. Поэтому он уже очень скоро сможет сыграть", - приводит слова Бошняка Sport24 Защитник Филип Уремович выступает за " Рубин " с 2018 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах за казанский клуб, результативными действиями не отметился. В общей сложности 24-летний хорват сыграл за "Рубин" 86 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.