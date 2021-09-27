Согласно данным источника, "Краснодар" заинтересован в услугах Пабло. Возможно, в зимнее трансферное окно "быки" подпишут контракт с бразильским футболистом.
Напомним, что Пабло пополнил состав "Локомотива" в январе текущего года. Он перешел в московский клуб из "Бордо". Контракт 30-летнего игрока с "Локомотивом" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в девять миллионов евро.
Отметим, что "Локомотив", набрав 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" пребывает на четвертом месте (16 очков).
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Краснодар" намерен подписать защитника "Локомотива" Пабло
Бразильский защитник "Локомотива" Пабло может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: РИА Новости