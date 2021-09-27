По информации источника, "железнодорожники" попросили членов ЭСК дать оценку по 11 эпизодам игры с "Химками", которую обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Амелиным.
Напомним, что на 53-й минуте матча прямую красную карточку получил вратарь "Локомотива" Гильерме.
Отметим, что "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Марко Николича 17 очков. "Химки", набрав семь очков, занимают 14-е место в таблице.
Источник: Sport24
"Локомотив" попросил ЭСК РФС оценить 11 эпизодов игры с "Химками"
"Локомотив" обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча девятого тура РПЛ с "Химками" (0:0).
Фото: "Локомотив"