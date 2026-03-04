Алвес призвал ЦСКА не расслабляться после победы над "Краснодаром"

- Это очень хороший результат для нас. Мы добились комфортного преимущества, но расслабляться нельзя - впереди ещё один матч. Это важная победа, однако мы не должны думать, что уже прошли "Краснодар". Нужно сохранить концентрацию, - цитирует игрока "Советский спорт".
Первая встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев. За московскую команду отличились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес, у гостей единственный мяч забил Мозес Кобнан Дэвид.
Вторая игра между командами запланирована на 17 марта и пройдёт на поле "Краснодара".