Алвес призвал ЦСКА не расслабляться после победы над "Краснодаром"

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес поделился мнением о результате матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России против "Краснодара".
Фото: ПФК ЦСКА
Футболист отметил, что победа в первой игре важна, однако исход противостояния ещё не решён.

- Это очень хороший результат для нас. Мы добились комфортного преимущества, но расслабляться нельзя - впереди ещё один матч. Это важная победа, однако мы не должны думать, что уже прошли "Краснодар". Нужно сохранить концентрацию, - цитирует игрока "Советский спорт".

Первая встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев. За московскую команду отличились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес, у гостей единственный мяч забил Мозес Кобнан Дэвид.

Вторая игра между командами запланирована на 17 марта и пройдёт на поле "Краснодара".

