Фернандеш приблизился к рекорду Бекхэма в "Манчестер Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отметился результативным действием в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (1:2).

Фото: Getty Images

Португальский полузащитник сделал голевую передачу, которая стала для него уже 14-й в текущем розыгрыше АПЛ.



Как сообщает Opta Sports, подобного показателя в составе манкунианцев за один сезон чемпионата Англии добивался лишь Дэвид Бекхэм. В кампании-1999/2000 хавбек записал на свой счёт 15 ассистов.



Всего в нынешнем сезоне Фернандеш провёл 28 матчей. В активе португальца семь забитых мячей и 15 результативных передач.