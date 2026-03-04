Португальский полузащитник сделал голевую передачу, которая стала для него уже 14-й в текущем розыгрыше АПЛ.
Как сообщает Opta Sports, подобного показателя в составе манкунианцев за один сезон чемпионата Англии добивался лишь Дэвид Бекхэм. В кампании-1999/2000 хавбек записал на свой счёт 15 ассистов.
Всего в нынешнем сезоне Фернандеш провёл 28 матчей. В активе португальца семь забитых мячей и 15 результативных передач.
Фернандеш приблизился к рекорду Бекхэма в "Манчестер Юнайтед"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отметился результативным действием в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (1:2).
