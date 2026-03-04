В "Реале" начали расследование после травмы Родриго - источник

В "Реале" обеспокоены участившимися тяжёлыми травмами игроков.

Фото: Getty Images

Поводом для внутренней проверки стала травма нападающего Родриго, который получил разрыв крестообразной связки и выбыл на длительный срок. Как сообщает El Mundo, руководство мадридского клуба решило разобраться в причинах подобных повреждений.



По данным источника, с 2023 года футболисты "сливочных" семь раз сталкивались с разрывами крестообразных связок.



В клубе намерены выяснить, является ли это совпадением или же проблема может быть связана с другими факторами.