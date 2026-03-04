Матчи Скрыть

В "Реале" начали расследование после травмы Родриго - источник

В "Реале" обеспокоены участившимися тяжёлыми травмами игроков.
Фото: Getty Images
Поводом для внутренней проверки стала травма нападающего Родриго, который получил разрыв крестообразной связки и выбыл на длительный срок. Как сообщает El Mundo, руководство мадридского клуба решило разобраться в причинах подобных повреждений.

По данным источника, с 2023 года футболисты "сливочных" семь раз сталкивались с разрывами крестообразных связок.

В клубе намерены выяснить, является ли это совпадением или же проблема может быть связана с другими факторами.

