Источник: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за отставку Прядкина с поста президента лиги

Большинство клубов РПЛ выступают против того, чтобы Сергей Прядкин продолжал работу в должности президента лиги.

Фото: "Чемпионат"





Напомним, ранее была обнародована информация, согласно которой Прядкин может вскоре оставить должность президента РПЛ. В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента Премьер-Лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов. В качестве претендентов на должность назывались Рустем Сайманов из "Рубина" и Павел Пивоваров из "



Вместе с тем основным кандидатом на пост президента РПЛ считается Ашот Хачатурянц, ныне возглавляющий судейский комитет РФС.



Источник: Согласно данным источника, за уход Прядкина с поста руководителя РПЛ выступают 12 из 16 клубов чемпионата.Напомним, ранее была обнародована информация, согласно которой Прядкин может вскоре оставить должность президента РПЛ. В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента Премьер-Лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов. В качестве претендентов на должность назывались Рустем Сайманов из "Рубина" и Павел Пивоваров из " Динамо ". Также указывались Роман Бабаев ( ЦСКА ) и Шамиль Газизов (" Уфа ").Вместе с тем основным кандидатом на пост президента РПЛ считается Ашот Хачатурянц, ныне возглавляющий судейский комитет РФС.Источник: Чемпионат