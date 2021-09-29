Согласно данным источника, за уход Прядкина с поста руководителя РПЛ выступают 12 из 16 клубов чемпионата.
Напомним, ранее была обнародована информация, согласно которой Прядкин может вскоре оставить должность президента РПЛ. В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента Премьер-Лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов. В качестве претендентов на должность назывались Рустем Сайманов из "Рубина" и Павел Пивоваров из "Динамо". Также указывались Роман Бабаев (ЦСКА) и Шамиль Газизов ("Уфа").
Вместе с тем основным кандидатом на пост президента РПЛ считается Ашот Хачатурянц, ныне возглавляющий судейский комитет РФС.
Источник: Чемпионат
Источник: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за отставку Прядкина с поста президента лиги
Большинство клубов РПЛ выступают против того, чтобы Сергей Прядкин продолжал работу в должности президента лиги.
Фото: "Чемпионат"