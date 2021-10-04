Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" рассматривает возможность подписания Куликова. Отмечалось, что речь идет о потенциальном трансфере предстоящей зимой.
Агент полузащитника "Локомотива" отказался комментировать информацию о возможном переходе его клиента в "Спартак".
"Слухи я не комментирую. Я готов разговаривать, когда есть официальная информация от клуба или от кого-то еще. Слухи я не буду комментировать", - сказал Шпинев.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ 23-летний Куликов принял участие в 10 матчах и сделал одну результативную передачу.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Спартак" рассматривает возможность подписания полузащитника "Локомотива" Куликова
Агент Куликова отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны "Спартака"
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Даниила Куликова, отреагировал на данные об интересе "Спартака" к его клиенту.
Фото: РИА Новости