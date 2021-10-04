Ранее сообщалось, что в перерыве в подтрибунном помещении "Ахмат Арены" два болельщика московской команды были избиты людьми из "Полка Кадырова".
"Этот человек вел себя неадекватно, отзывался неприятно о чеченском народе и затрагивал религию и всевышнего. Никто не позволит так себя вести, где бы он ни был: ни в Грозном, ни там где-то в Воронеже. Я бы хотел наихудшее наказание этому человеку, так как были затронуты чувства верующих. Он еще легко отделался", - цитирует болельщика "Ахмата" NEWS.ru.
КДК рассмотрит инцидент с участием болельщика "Спартака" на игре с "Ахматом"
В "Спартаке" отреагировали на возможное избиение фанатов сотрудниками "Полка Кадырова"
"Он еще легко отделался". Болельщик "Ахмата" - о поведении фаната "Спартака", избитого "Полком Кадырова"
Болельщик "Ахмата", который присутствовал на трибунах грозненского стадиона на матче 10-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1), рассказал о поведении одного из фанатов красно-белых.