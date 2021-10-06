Карпин: почему Дзюба не кайфует от футбола в сборной? У него спросите

"Дзюба говорит, что кайфует от футбола? Почему он делает это не в сборной? У него спросите. Какие ко мне могут быть вопросы? Может лукавит. Сборная испытывает проблемы с составом? Что мне сейчас сделать? К Дзюбе обратиться? Зачем? Я вчера вам сказал, что никого уговаривать играть за сборную не буду. Что непонятного?" - сказал Карпин.
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии (8 октября, 21:45 мск) и Словении (11 октября, 21:45 мск), но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не был вызван на сентябрьский сбор команды.
В составе сборной России 33-летний форвард дебютировал в 2011 году. В общей сложности за национальную команду Дзюба сыграл в 55 матчах, в которых забил 30 голов.
Источник: "СЭ"
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Фото: РФС