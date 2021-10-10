"Это неправда. Мы не заинтересованы в Ларссоне", - приводит слова Праде Sport24.
Напомним, Джордан пополнил состав красно-белых в 2019 году, перейдя из "Норрчепинга" за 4 млн евро. Контракт 24-летнего шведа с московским клубом истекает через два года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ларссон принял участие в 8-и матчах, не отметившись результативными действиями. Профильный портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 14 млн евро.
В "Фиорентине" прокомментировали информацию об интересе к нападающему "Спартака" Ларссону
Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде отреагировал на слухи, согласно которым "фиалки" интересуются форвардом "Спартака" Джорданом Ларссоном.
Фото: ФК "Спартак"