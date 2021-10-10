Рахимов отметил, что ожидал назначения иностранца на пост главного тренера "Локо". По словам Рахимова, в назначении Гисдоля нет ничего удивительного.
"Я лично ожидал, что следующим тренером "Локомотива" будет иностранный специалист. Слышал про Гисдоля, он тренировал клубы Бундеслиги, имеет достаточно опыта. В принципе, я ожидал, что будет назначен иностранный специалист. Это, конечно, должен был быть немецкоговорящий тренер, потому что знакомый очень людям [из руководства "Локомотива"]. Здесь ничего удивительного нет", - заявил Рахимов.
Напомним, что накануне "Локомотив" объявил о согласовании контракта с Гисдолем. Вскоре немецкий специалист возглавит команду.
Источник: ТАСС
«Локомотив» назначает главным тренером Маркуса Гисдоля. Майн Готт*, кто это?
Рахимов высказался о назначении Гисдоля главным тренером "Локомотива"
Известный российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о назначении Маркуса Гисдоля главным тренером "Локомотива".
Фото: ТАСС