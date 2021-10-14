"Сербия точно нет. Насчет России не знаю, но думаю, что Марко в вашу страну вернется. Уверен даже в этом.
Сейчас наша цель - Западная Европа и топ-5 чемпионатов. Есть уже какие-то наметки, есть интерес, звонили пара агентов. Но мы решили, что Марко сейчас отдохнет и вернемся к этому вопросу через месяц. До 15 ноября он даже не будет ничего обсуждать", - сказал Йоксимович.
Николич возглавил "Локо" летом 2020 года. Под его руководством московский клуб стал обладателем Кубка России (2021), а также выигрывал серебряные (2020) и бронзовые медали (2021) в чемпионате России. 5 октября "Локомотив" объявил о разрыве контракта с Марко Николичем по обоюдному согласию сторон.
Новым главным тренером "Локо" стал Маркус Гисдоль. Ближайший матч "железнодорожники" проведут в субботу, 16 октября. В Казани на "Ак Барс Арене" "Локомотив" сыграет против "Рубина". Встреча начнется в 16:30 мск.
Источник: РБ Спорт
Агент Николича: уверен, что Марко вернется в Россию
Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера "Локомотива" Марко Николича, рассказал, где его клиент может продолжить карьеру.
Фото: ФК "Локомотив"