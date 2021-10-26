"Себастиан считается для нас важным игроком, который славится своим боевым характером. Его замена была связана с тем, что он получил небольшой удар, он почувствовал дискомфорт, поэтому мы решили не рисковать его здоровьем перед игрой с "Зенитом", - заявил Шварц.
Отметим, что сегодня, 26 октября, "Динамо" победило "Оренбург" в гостях в поединке третьего тура группового раунда Кубка России. Шиманьски вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте.
Победив "Оренбург", "Динамо" завоевало путевку в плей-офф Кубка. Москвичи финишировали на первом месте в турнирной таблице группы K с шестью очками в активе.
Источник: Матч ТВ
Шварц назвал причину замены Шиманьского в матче с "Оренбургом"
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о замене полузащитника команды Себастиана Шиманьского в матче Кубка России с "Оренбургом" (3:0).
Фото: "Динамо"